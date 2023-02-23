المجلس الأعلى لأمازيغ #ليبيا، يُعلن رفضه للتعديل الدستوري الـ13، وما نتج عنه من قرارات.

ــ المجلس: نرفض استفراد أي طرف من الأطراف الفاقدة للشرعية، لكتابة أي مقترح دستوري أو قاعدة دستورية.

ــ أي مسار دستوري يجب أن يكون مبني على التوافق، وبمشاركة المكونات الأمازيغية.

ــ ما حدث حصيلة لمسيرة طويلة من الانتكاسات والتلاعب، وهو ما يزيد من التصدع السياسي ويعزز من الأزمة الليبية.

ــ نُحمل كل الأطراف التي تدعي تمثيل المدن الليبية والأمازيغية على وجه الخصوص مغبة التوقيع أو الموافقة على هذه التعديلات.

ــ ندعم جهود المبعوث الأممي بإخراج الملف الليبي من الجدال الدولي داخل مجلس الأمن، ونقل الملف إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة. #ليبيا_برس

2023-02-23 17:06:35

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