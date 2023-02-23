صور|| عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي يلتقي بصفته رئيسًا للجنة الأوقاف وفدًا من ع

صور|| عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي يلتقي بصفته رئيسًا للجنة الأوقاف وفدًا من عائلة الملك إدريس السنوسي يُطالب بأملاكهم في #ليبيا قبل عام 1969، رفقة عدد من اتباع الطريقة الصوفية.

الدرسي: بعد أحداث سبتمبر 69 تم مصادرة أملاك العائلة السنوسية وكل أحباسها وما يتبعها من زوايا.

– هذه الأملاك ضُمت للهيئة العامة للأوقاف في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها.

– العائلة السنوسية طالبت بإلغاء هذا القانون وارجاع هذه الحقوق حسب ما يقولون إلى أصحابها.

– تم عرض هذا القانون على مجلس النواب وسوف يناقش في الجلسات القادمة. #ليبيا_برس (متحدث النواب)









2023-02-23 17:47:07

1677174427