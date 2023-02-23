وثائق|| نشرها الناشط حسام القماطي تكشف وقائع فساد بعقود الشركة العامة للكهرباء ت

وثائق|| نشرها الناشط حسام القماطي تكشف وقائع فساد بعقود الشركة العامة للكهرباء تُقارب 2.5 مليار دينار.

الوثائق أوضحت تجاهل الشركة العامة للكهرباء للعروض المُقدمة لتنفيذ مشروع توريد وتركيب 6 وحدات توليد متنقلة بمبالغ لا تتجاوز 23 مليون دينار للوحدة الواحدة مع النقل والتركيب.

وفق الوثائق تعاقدت العامة للكهرباء مع شركة داوو الكورية على توريد وتركيب 14 محطة بنفس السعة والمواصفات المقدمة من الشركات الأخرى، لكن بسعر 57 مليون و800 ألف دولار للوحدة الواحدة.

الفارق في سعر كل وحدة 34 مليون و800 ألف دولار، بإجمالي مبلغ 487 مليون دولار للـ14 وحدة (حوالي 2.5 مليار دينار).

إجمالى العقد الموقع مع شركة داوو الكورية 809 مليون دولار لـ14 وحدة. #ليبيا_برس











2023-02-23 18:58:00

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