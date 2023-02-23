عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: قررنا إصدار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري رس

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: قررنا إصدار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية.
– مجلس الدولة مُنحت له فرصة يوم الثلاثاء الماضي وكان الحكم مسبقًا على الجلسة التي كان سيعقدها بالفشل .
– مجلس النواب سيمضي قدمًا منفردًا وسيبحث عن شريك آخر مؤمن بالمضي نحو الانتخابات والخروج من الانسداد السياسي.
– المشري نكث الاتفاق بين النواب والدولة الخاص بالتعديل الدستوري.
– المشري شارك في التعديل الدستوري وتنصل منه ومن مسؤولياته.
– المنطقة الغربية خارج سيطرة مجلس النواب ولا يقدر تنفيذ أي اتفاق أو تعديل جديد. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-02-23 19:38:58
1677181138
أضف تعليقـك