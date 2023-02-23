عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: قررنا إصدار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري رس

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: قررنا إصدار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية.

– مجلس الدولة مُنحت له فرصة يوم الثلاثاء الماضي وكان الحكم مسبقًا على الجلسة التي كان سيعقدها بالفشل .

– مجلس النواب سيمضي قدمًا منفردًا وسيبحث عن شريك آخر مؤمن بالمضي نحو الانتخابات والخروج من الانسداد السياسي.

– المشري نكث الاتفاق بين النواب والدولة الخاص بالتعديل الدستوري.

– المشري شارك في التعديل الدستوري وتنصل منه ومن مسؤولياته.

– المنطقة الغربية خارج سيطرة مجلس النواب ولا يقدر تنفيذ أي اتفاق أو تعديل جديد. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-23 19:38:58

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