المرشح الرئاسي فضيل الأمين: – يتم تداول محاولات من البعض للدفع بانتخابات تشريعي

المرشح الرئاسي فضيل الأمين:

– يتم تداول محاولات من البعض للدفع بانتخابات تشريعية فقط وليس انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة كما يطالب الشعب الليبي وتستدعي المرحلة في البلاد بعد سنوات من الصراع والقتال والفساد والفشل.

– التجربة السابقة التي جعلت السلطات التنفيذية منتوج للاجهزة التشريعية ورهينة لها هي أحد أهم أسباب ما وصلت إليه البلاد والدولة من انهيار وفشل.

التزام السلطة التنفيذية ووجودها لابد أن يكون مرتبط بإرادة الشعب مباشرة وبدون تمثيل ولا ارتهان وسيط.

– الذي يطالبون بانتخابات تشريعية فقط ويثقون في قدرة الشعب على اختيار 200 عضو مجلس نواب يجب أن يثقوا أيضا في قدرة نفس الناخبين على اختيار رئيس الدولة

– محاولة ارتهان الجهاز التنفيذي للمساومات والصراعات والصفقات داخل المجالس التشريعية هو مدعاة للفشل وعدم الاستقرار والتنازل والابتزاز المستمر

– ليبيا في حاجة لسلطة تنفيذية واحدة ومنتخبة من عموم الشعب ومسؤولة أمامه عبر الآليات الدستورية والقانونية

– محاولات الالتفاف المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات لدمج السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في بعضها البعض هو أمر مخالف تماماً لمبدأ الفصل بين السلطات والذي هو أساس أصيل في الديموقراطية والمحاسبة وحق الشعب في قيادة قيادته مباشرة دون هيمنة أو وصاية أو ابتزاز

– لابد أن نعمل على توحيد السلطة التنفيذية المنقسمة حاليا ً في البلاد بحيث تكون مهمتها الوحيدة والاساسي هي السير حثيثاً نحو انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة دون مماطلة

– محاولات الالتفات وأنصاف الحلول والترقيع والمراوحة والمماطلة التي تقوم بها قوى الوضع الراهن يجب رفضها وعدم الرضوخ لها

#ليبيا_24

2023-02-23 20:23:28

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