هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي :

– رصدنا 30 هزة أرضية حول العالم، الخميس، بينها زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في طاجيكستان وهزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة على الحدود التركية السورية.

– الهزات الأرضية التي تم رصدها حتى الساعة الخامسة مساء الخميس بتوقيت غرينيتش جاءت كالتالي:

– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة

– الحدود التركية السورية: 4.9 درجة

– ألاسكا، الولايات المتحدة: 3.1 درجة

– بورتوريكو: 2.6 درجة

– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة

– الأرجنتين: 5.3 درجة

– طاجيكستان: 4.6 درجة

– تشيلي: 5.5 درجة

– شمال شرق المحيط الهادئ: 4.5 درجة

– طاجيكستان: 4.7 درجة

– جزر العذراء الأمريكية: 3.7 درجة

– طاجيكستان: 4.5 درجة

– بيرو: 4.7 درجة

– فيجي: 4.9 درجة

– تشيلي: 4.4 درجة

– طاجيكستان: 4.7 درجة

– حدود الصين وطاجيكستان: 4.8 درجة

– الدومينكان: 3.5 درجة

– طاجيكستان: 4.9 درجة

– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة

– طاجيكستان: 4.6 درجة

– طاجيكستان: 5 درجات

– طاجيكستان: 6.8 درجة

– كاليفورنيا، الولايات المتحدة: 2.9 درجة

– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.9 درجة

– روسيا: 4.7 درجة

– الفلبين: 4.6 درجة

– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة

– تايوان: 4.4 درجة

– كاليفورنيا، الولايات المتحدة: 3.2 درجة.

#ليبيا_24

2023-02-23 19:18:42

1677179922