هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي :
– رصدنا 30 هزة أرضية حول العالم، الخميس، بينها زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في طاجيكستان وهزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة على الحدود التركية السورية.
– الهزات الأرضية التي تم رصدها حتى الساعة الخامسة مساء الخميس بتوقيت غرينيتش جاءت كالتالي:
– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة
– الحدود التركية السورية: 4.9 درجة
– ألاسكا، الولايات المتحدة: 3.1 درجة
– بورتوريكو: 2.6 درجة
– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة
– الأرجنتين: 5.3 درجة
– طاجيكستان: 4.6 درجة
– تشيلي: 5.5 درجة
– شمال شرق المحيط الهادئ: 4.5 درجة
– طاجيكستان: 4.7 درجة
– جزر العذراء الأمريكية: 3.7 درجة
– طاجيكستان: 4.5 درجة
– بيرو: 4.7 درجة
– فيجي: 4.9 درجة
– تشيلي: 4.4 درجة
– طاجيكستان: 4.7 درجة
– حدود الصين وطاجيكستان: 4.8 درجة
– الدومينكان: 3.5 درجة
– طاجيكستان: 4.9 درجة
– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة
– طاجيكستان: 4.6 درجة
– طاجيكستان: 5 درجات
– طاجيكستان: 6.8 درجة
– كاليفورنيا، الولايات المتحدة: 2.9 درجة
– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.9 درجة
– روسيا: 4.7 درجة
– الفلبين: 4.6 درجة
– ألاسكا، الولايات المتحدة: 2.5 درجة
– تايوان: 4.4 درجة
– كاليفورنيا، الولايات المتحدة: 3.2 درجة.
#ليبيا_24
2023-02-23 19:18:42
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