مسؤول أوروبي لـ”العربية نت”: المجتمع الدولي لا يولي القادة الليبيين الحاليين ثقة كبيرة، ولا يرى أن بقدرتهم توحيد البلاد أو عقد الانتخابات في موعدها.

– متشائم من إمكانية عقد هذه الانتخابات بسبب حال الانقسام ووجود المرتزقة في #ليبيا.

– المجتمع الدولي منقسم منذ عام 2011 حول ليبيا لكن استقرار تدفق النفط الليبي أصبح ضرورة قصوى.

– الجهود الدولية ستصب في اتجاه خلق آلية للتحضير لانتخابات في ليبيا نهاية العام.

– أزمة #أوكرانيا ونقص إمدادات النفط والغاز لأوروبا والعقوبات الحالية على #إيران عوامل أعادت تسليط الضوء على ملف #ليبيا.

– تعطيل العمل بخط الغاز نورد ستريم 1 و2 زاد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي مجدداً باستقرار ليبيا.

– اجتماع الأطراف المعنية بليبيا يُعقد عادة كل شهرين في أوروبا وسيعقد هذه المرة في واشنطن وستحضره #الإمارات و #قطر.

– هذا الاجتماع سيتم هذه المرة تحت مظلة أمريكية وبحضور من المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي.

– نحذر من خطر عناصر فاغنر ليس فقط في ليبيا لكن في #ساحل_العاجل و #مالي وحتى في #السنغال.

– يتواجد ما يقدر بـ1500 مقاتل من فاغنر في #ليبيا وحدها، إلى جانب عدد مماثل من المقاتلين السوريين المجندين من قبل #تركيا.

– مجموعة فاغنر باقية في #ليبيا وهي مدربة ومسلحة وتتلقى الأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهي بمثابة “سرطان ينهش من لحم الليبيين”.

– تصنيف البيت الأبيض لمجموعة فاغنر بأنها مجموعة إجرامية عابرة للقارات إلى جانب كونها إرهابية لن يكون مؤثرًا.

– الغرب لا يستطيع تشكيل ميليشيات مماثلة لفاغنر لذا فالحل الوحيد هو تمكين وتدريب القوات الليبية للوقوف في وجه الميليشيات سواء كانت روسية أو سورية أو غيرها. #ليبيا_برس

2023-02-24 00:13:38

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