بيان المؤسسة الليبية للاستثمار بشأن حكم محكمة استئناف بروكسل في بلجيكا:

– ضمن استراتيجية المؤسسة لحماية أصولها ومواجهة الإجراءات المتخذة من السلطات القضائية البلجيكية على أموالها المودعة لدي بنك يورو كلير بروكسل، والمرتبطة بمطالبات الأمير البلجيكي لوران ضد وزارة الزراعة الليبية، المؤسسة قامت بتقديم استئناف امام محكمة استئناف بروكسل ضد الإجراءات التحفظية المتخذة من قاضي التحقيق البلجيكي.

– المؤسسة نجحت من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 21/2/2023، في بسط رقابة المحكمة على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وإعادة النظر في الإجراءات التحفظية المتخذة منه عند استلامه ملف الانابة القضائية من السلطات القضائية الليبية.

– المؤسسة تؤكد على أن هذا الحكم لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها.

– المؤسسة تؤكد على استمرارها في القيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولها من الإجراءات التي يقوم بها الأمير البلجيكي لوران ضد المؤسسة في بلجيكا للتنفيذ علىها نظير مطالباته قبل وزارة الزراعة الليبية.

– المؤسسة تؤكد في هذا الشأن على استقلالية المؤسسة وتمتعها بالذمة المالية المستقلة.

#ليبيا_24

2023-02-23 22:56:13

1677192973