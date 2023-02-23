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#انفو_المرصد | شكل نظام الحكم في التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر من مجلس النو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | شكل نظام الحكم في التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر من مجلس النواب بما فيه انتخاب أول رئيس لـ #ليبيا من الشعب .. شاركونا بآرائكم 👇🏻




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ليبيا مباشر

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