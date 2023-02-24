رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني يُطالب بتولي الرئاسي ملف إنجاز ال

رئيس حزب العدالة والبناء الإخواني عماد البناني يُطالب بتولي الرئاسي ملف إنجاز القاعدة الدستورية بمعزل عن النواب والدولة.

البناني: رؤية الحزب في الملف الدستوري تتمثل في إنجاز قاعدة دستورية توافقية تمضي بنا نحو الانتخابات.

– لا نؤيد إجراء التعديلات المتتالية على الإعلان الدستوري من قبل النواب.

– تعديلات النواب على الإعلان الدستوري تهدف للالتفاف على المسار الدستوري وتعطيل الانتخابات.

– مجلس النواب نشر التعديل الـ13 في الجريدة الرسمية التابعة له قبل أن يصوت أعضاء مجلس الدولة عليه.

– تجاهل النواب للدولة يدل على انعدام روح الشراكة والتوافق بين المجلسين.

– المجلسان فشلا في وضع قاعدة دستورية مُتفق عليها رغم إتاحة الفرصة لوقت طويل لم يحققا فيها أي نجاح يذكر.

– نُطالب بإيجاد البدائل المناسبة لإنجاز القاعدة الدستورية، وفي مقدمة ذلك تولي المجلس الرئاسي لهذا الملف. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-24 02:00:35

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