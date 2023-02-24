تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس… الخيار الأول من الخطة الأمريكية ضمن المقترح (ال

تأكيدًا لما انفردت به ليبيا برس… الخيار الأول من الخطة الأمريكية ضمن المقترح (الامريكي-البريطاني-الفرنسي) في اجتماعات 5+2+2 بخصوص #ليبيا، يتضمن إجراء انتخابات برلمانية فقط.

المقترح يؤكد أن إجراء انتخابات برلمانية فقط أكثر جدوى.

المقترح يتضمن إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى حين اعتماد دستور للبلاد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

البرلمان الجديد سيتكفل بإعداد الدستور في مدة عامين، أي أن البلاد ستبقى دون رئيس لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

هذا المقترح من شأنه أن يعيد البلاد للمربع الأول، وادخالها في حالة فوضى دستورية وانقسام في السلطة التنفيذية، بإنشاء كيانات موازية للبرلمان على غرار مجلس الدولة، وحكومة موازية. #ليبيا_برس





2023-02-24 09:14:30

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