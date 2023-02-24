المركز الوطني للأرصاد الجوية : – الطقس مستقر هذا الصباح على أغلب مناطق ليبيا، و

المركز الوطني للأرصاد الجوية :

– الطقس مستقر هذا الصباح على أغلب مناطق ليبيا، وتميل درجات الحرارة للدفء أثناء النهار حيث تتراوح مابين (24–30)مْ على أغلب المناطق الغربية، بينما تكون مابين (17–24)مْ على معظم المناطق الشرقية مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي.

– تتأثر المناطق الغربية بداية من مساء اليوم ويوم الغد بتقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية على بعض الاماكن قد تصل سرعتها الى (50) كيلومتر/ساعة، وينتقل تأثير هذه التقلبات تدريجيا إلى مناطق الخليج وسهل بنغازي، وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية من خلال نشراتنا القادمة.

#ليبيا_24

2023-02-24 09:33:39

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