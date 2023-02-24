وزارة الخارجية الأمريكية: – الولايات المتحدة استضافت المبعوث الأممي عبد الله ب

وزارة الخارجية الأمريكية:

– الولايات المتحدة استضافت المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وكبار المسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا لمناقشة مطلب الشعب الليبي المتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل إحاطة مجلس الأمن

– باتيلي أطلع المشاركين على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات عام 2023

– باتيلي أحاط المشاركين علما بالإنجازات التي حققها مجلسا النواب والدولة

– سهلت المفاوضات على الأساس الدستوري في مصر التشاور حول الخطوات التالية في الانتهاء من الاستعداد للانتخابات

#ليبيا_24

2023-02-24 09:56:02

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