الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليب

◼️الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، ومسؤولين رفيعي المستوى من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، لمناقشة مطالبة الشعب الليبي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

◼️نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي ر. شيرمان، تشير إلى اتفاق الولايات المتحدة وباتيلي على ضرورة تقديم المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في عام 2023.

#الحدث_الليبي