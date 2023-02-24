من جامع ” لالة سليمة ” أحد أقدم مساجد مدينة القلعة و الجبل .. جمعة مباركة . #ليب

من جامع ” لالة سليمة ” أحد أقدم مساجد مدينة القلعة و الجبل .. جمعة مباركة . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الولايات المتحدة الأمريكية تستضيف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليب
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
موقع استخباراتي فرنسي: النائب العام يحقق في تحويلات مشبوهة من المؤسسة الوطنية للنفط
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
سمكة الأسد تعدّ من الأنواع الغازية لبيئة البحر المتوسط، فما قصة هذه السمكة؟ ولما
تم النشر منذُ 40 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
شاهد… تفاصيل جديدة بشأن الخطة الأمريكية لمستقبل ليبيا
تم النشر منذُ 49 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
أضف تعليقـك