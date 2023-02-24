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من جامع ” لالة سليمة ” أحد أقدم مساجد مدينة القلعة و الجبل .. جمعة مباركة . #ليب

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

من جامع ” لالة سليمة ” أحد أقدم مساجد مدينة القلعة و الجبل .. جمعة مباركة . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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