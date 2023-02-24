عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي: السلطة الأممية هي الأقوى لكنها لم تقم بأي إجراء لحسم هذا الخلاف داخل ليبيا.
– كان نظام القذافي هو الحاكم لكن عندما سحبت منه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الشرعية أصبح المجلس الانتقالي هو الحاكم.
– المجتمع الدولي منافق وليس لديه مصداقية في حل المشكلة الليبية.
– أصدرنا قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النواب ولم نُقصي أحدًا.
– من أفسد العرس الانتخابي هو مجلس الدولة الذي يسيطر عليه جناح الإخوان المسلمين والقوى المتشددة.
– الدبيبة أيضًا أفسد العرس الانتخابي عندما لم يزعن للشروط التى وضعها النواب بالاستقالة من منصبه قبل 3 أشهر من الانتخابات.
– الدبيبة سلط المجموعات الإرهابية لإقامة سرادق في مفوضية الانتخابات ووأدت حلم الليبيين في الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2023-02-24 12:02:11
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