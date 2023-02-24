وكالة سبوتنيك الروسية: توقعات بالإفراج عن قيادات من عهد القذافي لكن #واشنطن لن ت

وكالة سبوتنيك الروسية: توقعات بالإفراج عن قيادات من عهد القذافي لكن #واشنطن لن تتنازل عن تسليم السنوسي.

– نستبعد الإفراج عن عبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق المسجون لدى قوة الردع بسجن معيتيقة.

– هناك مباحثات متقدمة تُمهد للإفراج عن قيادات أمنية من عهد القذافي قيد السجن منذ سنوات في وقت قريب.

– المفاوضات التي تجرى منذ فترة بين قيادات القبائل ومسؤولين في غرب #ليبيا، حققت تقدما ملحوظا.

– الإفراج عن الدكتور أحمد إبراهيم ومنصور الضو، كان متوقعا قبل الإفراج عن اللواء عبد الله منصور، ومن المقرر أن يتم قريبا.

– مفاوضات سابقة جرت مع حكماء في مدينة #مصراتة، ومن بين الحلول التي كانت مطروحة أن يتم الإفراج عنهم مع عدم مغادرتهم لمدينة مصراته. #ليبيا_برس

2023-02-24 13:00:13

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