– الخيار الأول من الخطة الأمريكية ضمن المقترح (الامريكي-البريطاني-الفرنسي) في اج

– الخيار الأول من الخطة الأمريكية ضمن المقترح (الامريكي-البريطاني-الفرنسي) في اجتماعات 5+2+2 بخصوص ليبيا، يتضمن إجراء انتخابات برلمانية فقط.

– المقترح يؤكد أن إجراء انتخابات برلمانية فقط أكثر جدوى.

– المقترح يتضمن إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى حين اعتماد دستور للبلاد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

– البرلمان الجديد سيتكفل بإعداد الدستور في مدة عامين، أي أن البلاد ستبقى دون رئيس لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

– هذا المقترح من شأنه أن يعيد البلاد للمربع الأول، وادخالها في حالة فوضى دستورية وانقسام في السلطة التنفيذية، بإنشاء كيانات موازية للبرلمان على غرار مجلس الدولة، وحكومة موازية.

#ليبيا_24





2023-02-24 13:17:18

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