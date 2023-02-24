اقترح موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، تخصيص ضريبة تقطع من ال

اقترح موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، تخصيص ضريبة تقطع من المرتبات على غرار ضريبة الجهاد والضمان يطلق عليها ضريبة التغذية المدرسية من أجل ديمومة المشروع واستمراره، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تدشين صندوق خاص بالتغذية المدرسية بمساهمة الجميع من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وتخصيص ميزانية خاصة من الدولة.

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