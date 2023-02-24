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#عاجل// الاتحاد الأوروبي: مبادرة الصين للحل في أوكرانيا انتقائية وغير كافية. #ل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

#عاجل// الاتحاد الأوروبي: مبادرة الصين للحل في أوكرانيا انتقائية وغير كافية.

#ليبيا_24

12 بندا.. تفاصيل المقترح الصيني للسلام في أوكرانيا:

– احترام سيادة كل الدول:

* يجب أن يكون هناك التزام صارم بالقانون الدولي المتعرف به، بما يشمل أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

* إن سيادة كل الدول واستقلالها ووحدة أراضيها يجب الحفاظ عليها بشكل فعّال، وهذا يشمل كل الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، فهي كلها متساوية في المجتمع الدولي.

* على جميع الأطراف التمسك بالمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والدفاع عن العدالة الدولية. ينبغي تعزيز المساواة والتطبيق المتكافئ للقانون الدولي، مع رفض المعايير المزدوجة.

– التخلي عن عقلية الحرب الباردة:

* لا يجب أن يكون ضمان أمن دولة ما على حساب الآخرين. إن أمن منطقة ما لا يجب أن يتم عبر تعزيز أو توسيع التكتلات العسكرية.

* يجب… المزيد

2023-02-24 12:26:22

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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