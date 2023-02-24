عاجل// الاتحاد الأوروبي: مبادرة الصين للحل في أوكرانيا انتقائية وغير كافية. #ل

#عاجل// الاتحاد الأوروبي: مبادرة الصين للحل في أوكرانيا انتقائية وغير كافية.
#ليبيا_24
12 بندا.. تفاصيل المقترح الصيني للسلام في أوكرانيا:
– احترام سيادة كل الدول:
* يجب أن يكون هناك التزام صارم بالقانون الدولي المتعرف به، بما يشمل أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
* إن سيادة كل الدول واستقلالهاووحدة أراضيها يجب الحفاظ عليها بشكل فعّال، وهذا يشمل كل الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، فهي كلها متساوية في المجتمع الدولي.
* على جميع الأطراف التمسك بالمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والدفاع عن العدالة الدولية. ينبغي تعزيز المساواة والتطبيق المتكافئ للقانون الدولي، مع رفض المعايير المزدوجة.
– التخلي عن عقلية الحرب الباردة:
* لا يجب أن يكون ضمان أمن دولة ما على حساب الآخرين. إن أمن منطقة ما لا يجب أن يتم عبر تعزيز أو توسيع التكتلات العسكرية.
* يجب… المزيد
2023-02-24 12:26:22
1677241582
أضف تعليقـك