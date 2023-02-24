عاجل// الاتحاد الأوروبي: مبادرة الصين للحل في أوكرانيا انتقائية وغير كافية. #ل

12 بندا.. تفاصيل المقترح الصيني للسلام في أوكرانيا: – احترام سيادة كل الدول: * يجب أن يكون هناك التزام صارم بالقانون الدولي المتعرف به، بما يشمل أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. * إن سيادة كل الدول واستقلالها

ووحدة أراضيها يجب الحفاظ عليها بشكل فعّال، وهذا يشمل كل الدول، صغيرة كانت أم كبيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، فهي كلها متساوية في المجتمع الدولي.