أكدت عائلة أبوعجيلة مسعود، أنه تقرّر تأجيل جلسة محاكمة المواطن أبوعجيلة، أمام ال

أكدت عائلة أبوعجيلة مسعود، أنه تقرّر تأجيل جلسة محاكمة المواطن أبوعجيلة، أمام القضاء الأمريكي إلى الـ28 من فبراير الجاري، بعد أن كان مزمعا عقدها أمس الخميس، وقالت العائلة إن قرار التأجيل هو إجراء شكلي دون أن توضح المحكمة أسبابه، مشيرة إلى أن المحامية المكلفة من القضاء الأمريكي ستتابع مجريات الجلسة المقبلة إلى حين تأمين أتعاب فريق الدفاع لاستلام القضية.

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