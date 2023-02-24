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أكدت عائلة أبوعجيلة مسعود، أنه تقرّر تأجيل جلسة محاكمة المواطن أبوعجيلة، أمام ال

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكدت عائلة أبوعجيلة مسعود، أنه تقرّر تأجيل جلسة محاكمة المواطن أبوعجيلة، أمام القضاء الأمريكي إلى الـ28 من فبراير الجاري، بعد أن كان مزمعا عقدها أمس الخميس، وقالت العائلة إن قرار التأجيل هو إجراء شكلي دون أن توضح المحكمة أسبابه، مشيرة إلى أن المحامية المكلفة من القضاء الأمريكي ستتابع مجريات الجلسة المقبلة إلى حين تأمين أتعاب فريق الدفاع لاستلام القضية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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