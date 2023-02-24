شادي_زيدان في ذمة الله أعلن قبل قليل عن وفاة الفنان شادي زيدان شقيق الفنانين أ

#شادي_زيدان في ذمة الله

أعلن قبل قليل عن وفاة الفنان شادي زيدان شقيق الفنانين أيمن زيدان ووائل زيدان عن عمر يناهز 49 عاماً بعد أيام من دخوله في غيبوبة نتيجة إصابته بنزيف دماغي حاد أثناء تصويره أحد الأعمال الدرامية بعد يوم من مشاركته ومساهمته في جمع المساعدات والتبرعات للمتضررين من الزلزال

شارك الراحل بالعديد من الأعمال التلفزيونية أبرزها: سلسلة عيلة 6 و 7 نجوم، جميل وهناء، بيت جدي، أيام الدراسة، رجال العز، الكندوش، وصور مؤخراً دوره في مسلسل زقاق الجن الذي سيعرض في رمضان القادم..

قناة ليبيا 24 تتقدم بأحر التعازي لآل زيدان وأسرة الفنان، للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

#ليبيا_24











2023-02-24 15:12:04

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