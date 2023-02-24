أكدت المنظمة الدولية للهجرة، عودة 112 مهاجرا غير قانوني كانوا متواجدين بليبيا، إ

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، عودة 112 مهاجرا غير قانوني كانوا متواجدين بليبيا، إلى بلدانهم الأصلية ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع لها، مشيرة إلى رحلة المغادرة التي أقلعت من مطار سبها الدولي شملت 5 من الحالات الطبية، لافتة إلى أن برنامج العودة استهدف في مرحلته الأولى فئة المهاجرين الضعيفة بعد تقديم المساعدات الإنسانية لهم بما في ذلك النقل والفحوصات الطبية والوثائق.

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