صور | الأجهزة الرقابية تقفل بالشمع الأحمر احد المطاعم داخل بلدية #أبوسليم لوجود صراصير داخل ” مقلاة البطاطا ” و تهالك معدات الطبخ بالاضافة إلى انعدام النظافة العامة في المكان. #ليبيا #المرصد ( الرقابة على الأغذية )