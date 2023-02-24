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صور | الأجهزة الرقابية تقفل بالشمع الأحمر احد المطاعم داخل بلدية #أبوسليم لوجود

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الأجهزة الرقابية تقفل بالشمع الأحمر احد المطاعم داخل بلدية #أبوسليم لوجود صراصير داخل ” مقلاة البطاطا ” و تهالك معدات الطبخ بالاضافة إلى انعدام النظافة العامة في المكان. #ليبيا #المرصد ( الرقابة على الأغذية )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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