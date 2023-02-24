بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا تنفي صلتها بالوثائق المنشور على مواقع وسائل ا

بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا تنفي صلتها بالوثائق المنشور على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وتؤكد أنها ليست خطة الممثل الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

الوثائق المنشورة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي مقترح P3 المقدم من (#أمريكا، #فرنسا و #بريطانيا) المتضمن للخطة الامريكية بإجراء انتخابات برلمانية فقط.

نفي البعثة الاممية لا يعني أن المقترح المتداول غير صحيح.

البعثة نفت فقط صلتها به كونه مقترح من الدول وليس البعثة. #ليبيا_برس

2023-02-24 16:45:40

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