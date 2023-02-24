وزارة الخارجية المصرية تُرحب بإقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ13: خطوة هام

وزارة الخارجية المصرية تُرحب بإقرار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ13: خطوة هامة نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية مُحايدة.

ــ نتطلع لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب.

ــ ندعم مسار الحل “الليبي/الليبي” ونُثمن جهود “النواب والدولة”، ونرفض أي إملاءات خارجية على الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية، وفقًا لمرجعية اتفاق #الصخيرات.

ــ ندعو جميع الأطراف المُنخرطة في الأزمة الليبية، إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها.

ــ لابد من وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها.

ــ ندعم جهود لجنة “5+5″، ونؤكد حرصنا على سيادة واستقرار ليبيا. #ليبيا_برس (بيان)

2023-02-24 17:40:08

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