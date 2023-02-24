عاجل > #مصر ترحب بإقرار مجلس النواب تعديل الاعلان الدستوري الثالث عشر. إقرار ال

عاجل > #مصر ترحب بإقرار مجلس النواب تعديل الاعلان الدستوري الثالث عشر.

⚡️إقرار التعديل خطوة هامة للأطر اللازمة للانتخابات الرئاسية و البرلمانية بالتزامن في أقرب وقت تحت اشراف حكومة محايدة.

⚡️نتطلع لاستكمال مجلسي النواب و الدولة جهود إعداد قوانين الانتخابات وصولًا لإقرارها .

⚡️ندعم مسار الحل الليبي الليبي و نشيد بجهود مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في #ليبيا و مجلس الدولة.

⚡️نرفض اي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين او تجاوز دور مؤسساتهم وفقًا لاتفاق الصخيرات.

⚡️وقف التدخلات الاجنبية في ليبيا و خروج جميع القوات الاجنبية و المقاتلين الاجانب و المرتزقة ضرورة .

⚡️ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 و نؤكد على سيادة و استقرار ليبيا. #المرصد ( بيان )