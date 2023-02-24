بعد اعتراضه على إطلاق سراح الشاعر واللواء عبدالله منصور.. الصادق الغرياني يُطالب بالإفراج عن أعضاء مجالس شورى الثوار من سجون جهاز الردع.

الغرياني: يجب إطلاق سراح آلاف المسجونين ظلمًا، ويقبعون تحت التعذيب في قرنادة والكويفية والردع وغيرهم من السجون.

ــ على الدبيبة إطلاق سراح المسجونين لدى كتائب #مصراتة والردع، فهم مُجاهدون وأرادوا تحرير #ليبيا من حفتر والمجرمين.

ــ على الدبيبة أن يُعمم ما فعله مع عبدالله منصور، على كل المسجونين ظلمًا من غير أحكام صادرة عليهم.

ــ لا يجوز بقاء شخص في السجن دون حكم ومحاكمة، بغض النظر إذا كان جانٍ أم لا.

ــ بعض السجون عندنا تنتزع إقرارات من المتهمين، تمزيق الجلود بالسياط، وهذا زيادة وإمعان في الظلم.

ــ من يُقدم إقرار منتزع تحت جلد السياط ليجعله دليلًا على إدانة المتهم، يُعد زيادة إمعان من الجلاد في الظلم والتعدي والقهر على الناس بغير وجه حق.

ــ عبدالله منصور مُعتقل على ذمة التحقيق من 2011، ولم يُصدر حكم ضده، وهذا إجراء غير صحيح لا نقر به لا له ولا لغيره.

ــ الجنايات لا تسقط بالتقادم في الشريعة، ومع ذلك القضاء تجرأ وألغى حكم الإعدام على بعض القتلة والمجرمين. #ليبيا_برس (مقابلة تليفزيونية)

2023-02-24 19:11:40

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