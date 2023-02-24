المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي: المشروع الأمريكي بفرض النموذج البرلماني على #لي

المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي: المشروع الأمريكي بفرض النموذج البرلماني على #ليبيا، يعيد البلاد للمربع صفر.

ــ هذا النموذج سبق ودمر الحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ انتخابات المؤتمر الوطني عام 2012م.

ــ هذا المقترح يتماشى مع ما يسمى حكم التوافق، والذي ينتهي بفرض الإسلام الراديكالي داخل السلطة في ليبيا.

ــ #أمريكا و #بريطانيا يُصران على فرض رؤية محددة تفضي إلى تدمير ما تبقى من ليبيا، وفرض المتطرفين في الحياة السياسية بحجة المشاركة والتوافق.

ــ #الولايات_المتحدة تُصر على ممارسة دور استعماري ضد الدول المأزومة بداعي الدفاع عن أمنها القومي، دون اعتبار لرغبات الشعوب المتضررة وتطلعاتها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-25 01:01:45

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