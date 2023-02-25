المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي: – المشروع الأمريكي بفرض النموذج البرلماني على ل

المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي:
– المشروع الأمريكي بفرض النموذج البرلماني على ليبيا، يعيد البلاد للمربع صفر.
– هذا النموذج سبق ودمر الحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ انتخابات المؤتمر الوطني عام 2012م.
– هذا المقترح يتماشى مع ما يسمى حكم التوافق، والذي ينتهي بفرض الإسلام الراديكالي داخل السلطة في ليبيا.
– أمريكا وبريطانيا يُصران على فرض رؤية محددة تفضي إلى تدمير ما تبقى من ليبيا، وفرض المتطرفين في الحياة السياسية بحجة المشاركة والتوافق.
– الولايات المتحدة تُصر على ممارسة دور استعماري ضد الدول المأزومة بداعي الدفاع عن أمنها القومي، دون اعتبار لرغبات الشعوب المتضررة وتطلعاتها.
#ليبيا_24
2023-02-25 01:14:56
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