عبد الوهاب البسيكري عضو الحراك المدني لإعادة الشرعية:

– نظمنا مظاهرة احتجاجية أمام مقر انعقاد جلسة مجلس الدولة بعد محاولة المشري وكتلة التوافق تمرير التعديل الدستوري الـ 13 الذي وضعه مجلس النواب وتمكنت من إفشال التصويت.

– التقى وفد من المتظاهرين مع المشري بعد طلب أعضاء المجلس التحاور، وتم إيصال رسالة المحتجين برفض التعديل الـ 13 جملة وتفصيلا.

– اتهم مدير مكتب المشري بأن الدبيبة هو من يقف وراء التظاهرات، وحينما فشل استنجد بشخصيات من الزاوية لإقناع المتظاهرين بأنه مع فبراير ويتمسك بمبادئها.

– التقى وفد من نقابة المحامين وإعلامين الخميس أثناء احتجاجنا أمام الجلسة مع المشري وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متكونة من قانونيين تابعين للنقابة وقانونيين تابعين للمجلس للالتقاء يومي الجمعة والسبت قبل انعقاد جلسة المجلس يوم الأحد.

– الحراك لن يقف عن التظاهر والاحتجاج حتى يمنع مجلس الدولة من تمرير التعديل، وستكون هناك وقفة جديدة الأحد القادم إذا انعقدت جلسة جديدة.

#ليبيا_24

2023-02-24 23:19:52

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