قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال كلمته في المؤتمر الــ34 لاتحاد البرلمان ا

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال كلمته في المؤتمر الــ34 لاتحاد البرلمان العربي المنعقد في بغداد، إن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار يستوجب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تحت رقابة ورعاية دولية، مشيرا إلى أن القوانين الانتخابية يجب أن تمنح الجميع حق الترشح دون إقصاء أو تهميش، كما أكد أن المجلس يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة قادرة على دعم مفوضية الانتخابات ومساندتها أمنيا ولوجستيا.

#الحدث_الليبي