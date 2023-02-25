المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس”: – يجب أن تتاح للشعب الليبي فرصة لل

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس”:

– يجب أن تتاح للشعب الليبي فرصة للتعبير عن آرائه، والعمل على تحقيق تطلعاته عبر صناديق الاقتراع.

– واشنطن تعمل بجد مع السلطات الليبية والمبعوث الأممي والحلفاء والشركاء الدوليين لدعم ذلك بكل طريقة ممكنة.

– نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة “ويندي شيرمان” ناقشت مؤخرا في واشنطن مع عدد من المسؤولين الدوليين مجموعة كاملة من القضايا، أبرزها الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى جانب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لدعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.

– سيكون لدينا المزيد لنقوله قرب نهاية اليوم عندما نقدم قراءة للمشاورات التي تم إجراؤها عن الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية في ليبيا وعن سير المشاورات بين الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين حول ليبيا.

#ليبيا_24

2023-02-25 13:23:11

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