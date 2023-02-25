رحّب حافظ قدور، وزير الخارجية في حكومة باشاغا، بإقرار التعديل الثالث عشر من قبل مجلس النواب بعد فترة من التشاور مع مجلس الدولة، و”هو خطوة مهمة في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية برلمانية تنهي الانقسام وتعيد تنظيم وبناء ليبيا”، داعيا مجلس الدولة إلى إقرار التعديل الدستوري في صيغته النهائية في أقرب وقت لإتمام عملية التوافق والاتفاق.

#الحدث_الليبي