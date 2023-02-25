السياسي الإيطالي، دانييلي روفينيتي: الصديق الكبير أبلغ الدبيبة مؤخرًا أن الأموال المتوفرة في المصرف المركزي لن تكفي لرواتب كافة العاملين بالدولة.

ــ الكبير أبلغ الدبيبة أنه من الممكن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية فقط.

ــ حكومة الدبيبة لا تملك الشرعية الكاملة في البلاد، لأنها غير موجودة في المنطقة الشرقية.

ــ الدولة الليبية توظف حاليًا أكثر من ثلثي السكان في سن العمل، وأصبحت الأنشطة الاقتصادية للدولة مصدر ثراء للجماعات المسلحة.

ــ تدهور الأوضاع في #ليبيا والقصور الاقتصادي قد يؤدي لمزيد من التوترات الاجتماعية في البلاد. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-25 17:00:46

1677344446