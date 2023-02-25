عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية: – نتمنى من كل أطراف الصراع التعامل معها بإيجابي

عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية:

– نتمنى من كل أطراف الصراع التعامل معها بإيجابية للوصول للانتخابات العامة في أقرب وقت.

– نشر التعديل الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية نعتقد أنه خطوة مهمة جدا في ظل الانسداد السياسي الحالي.

– يبقى الحل الليبي هو الأفضل، وأقرب الطرق لاستعادة الدولة، والخروج من دوامة المراحل الانتقالية، وإخراج كل القوات الأجنبية من البلاد.

– الدول الإقليمية والدولية تسعى لتحقيق مصالحها، ولا تلتفت للمصلحة الليبية ولا تتردد في جعل ليبيا ساحة للصراع الإقليمي.

#ليبيا_24

2023-02-25 16:55:28

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