عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية: – نتمنى من كل أطراف الصراع التعامل معها بإيجابي

عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية:
– نتمنى من كل أطراف الصراع التعامل معها بإيجابية للوصول للانتخابات العامة في أقرب وقت.
– نشر التعديل الدستوري الـ13 في الجريدة الرسمية نعتقد أنه خطوة مهمة جدا في ظل الانسداد السياسي الحالي.
– يبقى الحل الليبي هو الأفضل، وأقرب الطرق لاستعادة الدولة، والخروج من دوامة المراحل الانتقالية، وإخراج كل القوات الأجنبية من البلاد.
– الدول الإقليمية والدولية تسعى لتحقيق مصالحها، ولا تلتفت للمصلحة الليبية ولا تتردد في جعل ليبيا ساحة للصراع الإقليمي.
#ليبيا_24
2023-02-25 16:55:28
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