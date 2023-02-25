المؤسسة الوطنية للنفط: – ننفي المزاعم والادعاءات المزيفة من قبل موقع Africa In

المؤسسة الوطنية للنفط:

– ننفي المزاعم والادعاءات المزيفة من قبل موقع Africa Intelligence في المقال ، “النائب العام في طرابلس يحقق في مدفوعات المؤسسة الوطنية للنفط لشركة النفط BGN International” ، في 21 فبراير 2023.

– المقال ادعى زوراً بأن النائب العام في طرابلس قد فتح تحقيقاً حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة.

– المؤسسة الوطنية للنفط تعمل وفقاً للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، حيث تحرص دائماً على تنفيذ عقودها بشكل مهني مراعياً في ذلك أهمية الحفاظ على مصالح الدولة الليبية والشعب الليبي.

– تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط على حيادية واستقلالية عملها في كافة ربوع ليبيا، وتنوه بأنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار مزيفة محاولة بذلك تشويه صورة المؤسسة ومجلس إدارتها وإدخالها كطرف في أي صراع سياسي.

#ليبيا_24

2023-02-25 19:17:32

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