عاجل > بن قدارة لـ #المرصد : أنفي صحة الاشاعات المتداولة عن قيامي بخفض حصص محطات الكهرباء من الوقود بهدف تصديرها إلى الخارج على حساب الداخل .

بن قدارة : ملف تزويد شركة الكهرباء كان من أولوياتنا منذ استلمنا مهامنا و قد زدنا من تزويد الشركة وكله مثبت.

بن قدارة : لقد خفضنا كمية الغاز المصدر للخارج لتحقيق اكتفاء في السوق المحلي بما في ذلك الكهرباء وليس العكس .

بن قدارة : ماحدث في مصفاة الزاوية من خلل أمني اليوم لا يقع على عاتقنا و أولويتنا سلامة العاملين فيها .

بن قدارة : نلاحظ حملة إعلامية تستهدف مؤسسة النفط مؤخرًا خاصة بعد اعلانها استراتيجية زيادة الانتاج و بعد ان استعاد القطاع عافيته و استقرت شبكة الكهرباء . #ليبيا