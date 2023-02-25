المشري: التعديل الدستوري الـ 13 وما أثار من لغط لم يكن نتاج يوم وليلة. – مجلس ا

المشري: التعديل الدستوري الـ 13 وما أثار من لغط لم يكن نتاج يوم وليلة.

– مجلس الدولة هو الذي طالب أولا بإجراء تعديل دستوري محدود يمس فقط ما يتعلق بالانتخابات.

– عُدلت بعض المواد بالتعديل الدستوري بعد تصويتنا عليها مادة مادة.

– التقيت بعض المتظاهرين الرافضين للتعديل الدستوري وهم ممثلون لبعض الجهات في ليبيا.

– التعديل الدستوري تحصين للانتخابات القادمة من أي طعن دستوري.

– رفضنا قانون الانتخابات السابق لفقدانه الأساس الدستوري.

– نظام الحكم المعروض حاليا خليط بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

– الانتخابات الرئاسية ليست وليدة هذا التعديل إنما وليدة مقترحات فبراير ومشروع الدستور واتفاق جنيف والواقع العملي. #ليبيا_برس (كلمة مرئية)

2023-02-25 21:26:00

1677360360