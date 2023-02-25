صور | الغرفة المشتركة #بنغازي تعقد اجتماعًا لتقييم نتائج الحملة الأمنية في #بنغ

صور | الغرفة المشتركة #بنغازي تعقد اجتماعًا لتقييم نتائج الحملة الأمنية في #بنغازي و تؤكد : فرض القانون بالقوة مستمر . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
في الطريق العام وأمام المارة، وضع نهاية لحياته بطلقة في الرأس، في مشهد مفزع سيبق
تم النشر منذُ 6 دقائق
المشري: هذا هــو البديــل لــ”التعديل الدستوري”
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
صور | علي الرضا وزير العمل بحكومة الدبيبة يجتمع في رام الله مع نظيره في السلطة ا
تم النشر منذُ 24 دقيقة
حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للأتربة. مؤ
تم النشر منذُ 30 دقيقة
أضف تعليقـك