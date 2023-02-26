المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق: – في هذه المرحلة الانتقالية لا ينبغي أ

المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق:

– في هذه المرحلة الانتقالية لا ينبغي أن يكون هناك إقصاء لأي طرف سياسي من أجل إنجاح هذه الانتخابات.

– رئيس مجلس النواب طالب أمام اتحاد البرلمانات العربية بإفساح المجال لليبيين من كل أطراف النزاع في شروط الترشح للانتخابات.

– هذا هو الحل الوحيد الممكن لتشجيع كل الأطراف للدخول في الانتخابات.

– يجب ترك مسألة الاختيار للشعب الليبي وعدم إقصاء أحد.

– عقيلة صالح أكد أمام اتحاد البرلمانات العربية أن مجلس النواب أوفي بكل التزاماته بالتعديل الدستوري الـ13.

– التعديل الدستوري الـ13 يحدد ملامح السلطة في الفترة الانتقالية القادمة ما بعد الانتخابات.

– التعديل الدستوري الـ13 يحدد الصلاحيات المختلفة لرئيس الدولة ومجلس الأمة والسلطة التنفيذية والعلاقة بين هذه السلطات.

– التعديل الدستوري الـ13 هو القاعدة الدستورية التي كان ينتظرها الليبيون والمجتمع الدولي لإجراء الانتخابات.

#ليبيا_24

2023-02-26 01:50:53

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