صور | لجنة استقرار #بنغازي المشكلة من البرلمان تشرع في صيانة ” عمارات أبوهديمة ” و إزالة مخلفات الإزالة لإعادة تأهيل المنطقة و رصفها و انشاء مساحات خضراء و ملاعب أطفال بعد تنظيفها من الممنوعات على يد الاجهزة الأمنية و القوات المسلحة. #المرصد #ليبيا
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ليبيا مباشر
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