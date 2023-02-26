صور | لجنة استقرار #بنغازي المشكلة من البرلمان تشرع في صيانة ” عمارات أبوهديمة ” و إزالة مخلفات الإزالة لإعادة تأهيل المنطقة و رصفها و انشاء مساحات خضراء و ملاعب أطفال بعد تنظيفها من الممنوعات على يد الاجهزة الأمنية و القوات المسلحة. #المرصد #ليبيا