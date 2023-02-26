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صور | لجنة استقرار #بنغازي المشكلة من البرلمان تشرع في صيانة ” عمارات أبوهديمة “

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | لجنة استقرار #بنغازي المشكلة من البرلمان تشرع في صيانة ” عمارات أبوهديمة ” و إزالة مخلفات الإزالة لإعادة تأهيل المنطقة و رصفها و انشاء مساحات خضراء و ملاعب أطفال بعد تنظيفها من الممنوعات على يد الاجهزة الأمنية و القوات المسلحة. #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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