صور | الأجهزة الأمنية بمساندة من القوات المسلحة تداهم أوكار بيع الممنوعات بمنطقة #الماجوري في #بنغازي . #ليبيا #المرصد
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