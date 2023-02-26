عقيلة صالح: الأمم المتحدة لم تحل قضية في أي دولة في العالم، واقترحت على باثيلي ا

عقيلة صالح: الأمم المتحدة لم تحل قضية في أي دولة في العالم، واقترحت على باثيلي البدء بالسلطة الموحدة، لإعادة الثقة في إمكانية إجراء انتخابات يرضى بنتائجها.

– لم يقل أحد إن الانتخابات تعطلت بسبب القوانين ولكن بسبب ما أعلنته مفوضية الانتخابات من وجود قوة قاهرة.

– القوة القاهرة هي المجموعات المسلحة في طرابلس والتي اقتحمت مفوضة الانتخابات.

– ترشح الدبيبة أحد أسباب عرقلة الانتخابات، وكذلك دعمه للمليشيات واستقواؤه بها لبقائه في السلطة بعد انتهاء ولايته وسحب الثقة منه.

– وجهة نظرنا في ترشح مزدوجي الجنسية هي السماح لهم بالترشح.

– اشترطنا أن يتنازل الرئيس عن جنسيته الثانية بعد انتخابه، وإذا رفض تولى الرئاسة الذي يليه في التصويت.

– نتعامل مع الموقف بمنطق الضرورة حيث تعيش ليبيا مرحلة استثنائية اضطرت الكثيرين للحصول على جنسية أجنبية بسبب الظروف.

– الانتخابت وسيلة لبناء الدولة وإجراؤها يتطلب حكومة واحدة تشرف عليها حتى يتم القبول بنتائجها.

– راعينا في التعديل الدستوري الجغرافيا الليبية وعدد السكان، والسلطة التشريعية تتكون من غرفتين.

– اتجهنا في الإعلان الدستوري للنظام الرئاسي لأننا في مرحلة ليس بها مؤسسات مستقرة وليبيا بحاجة إلى رئيس بشخصية قوية.

– النواب أدى ما عليه وأرسلنا التعديل لمجلس الدولة ونتوقع منهم الرد والموافقة لمصلحة ليبيا.

– الليبيون جميعا مطالبون بالوقوف وراء إجراء الانتخابات وهم من بيدهم التغلب على الظروف الأمنية القائمة بمساعدة المجتمع الدولي.

– مجلس النواب يتلقى لوما على أشياء ليس مسؤولاً عنها، فهو ليس مسؤولا تنفيذيا وليست له سلطة على المجموعات المسلحة.

– الحكومة المكلفة من النواب لا تحتاج لاعتراف خارجي، وحجة المجتمع الدولي في عدم التعامل معها هو عدم وجودها في طرابلس، وهذا أمر غريب لأن العاصمة محتلة من المجموعات المسلحة.

– المناصب السيادية من اختصاص السلطة التشريعية وأداتها في مراقبة الحكومة.

– تعاوننا مع مجلس الدولة في المناصب السيادية، والتقينا معه عدة لقاءات واشتغلنا على 13 ملفا وطلبنا منهم تزكية 3 أشخاص لاختيار أحدهم ولم يردوا علينا.

– التقينا في المغرب وأعلنا أمام العالم أننا سننهي الملف قبل شهر ديسمبر وحتى الآن لم يرد مجلس الدولة علينا.

– الحوار مع حكومة الدبيبة غير وارد لأنها ليست طرفا في المعادلة السياسية، بل هي مخرج من مخرجات الاتفاق السياسي.

– ليبيا ليست معرضة للانقسام إلى دويلات، والانقسام الحاصل بها هو انقسام سياسي وفي طريقه إلى الزوال.

– اللجنة العسكرية المشتركة تسير بخطى جيدة لتوحيد المؤسسة العسكرية وهذا الملف لا نتدخل فيه ونتركه للقوات المسلحة.

– #ليبيا لن تشهد حروبا أخرى، والعسكريون لن يسمحو بالقتال داخل ليبيا مرة أخرى.

– المجتمع الدولي عليه أن يساعدنا للوصول إلى تشكيل سلطة تستطيع أن تقود البلاد وتحظى بأكبر قدر من القبول.

– في كل لقاءاتنا بالسفراء الأجانب نطالب بإخراج القوات الأجنبية من ليبيا وتكون حجتهم أن هذا الطلب يجب أن يصدر من سلطة شرعية منتخبة.

– الاتفاقيات الدولية لا تسري إلا بتصديق البرلمان، واتفاقيات الدبيبة لم يُصدق عليها.

– أبلغت الرئيس التركي شخصيا أن اتفاقياتهم مع الدبيبة غير شرعية وهم يفهمون هذا الكلام.

– من يقر بفائدة الاتفاقيات التركية هو الشعب الليبي ممثلا في البرلمان، وهذه الاتفاقات لم تعرض على البرلمان.

– النشاط الأمريكي الأخير سببه الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على النفط.

– الغضب الأمريكي من وجود الروس في ليبيا وارد، ونحن أيضا نرفض التواجد الروسي في ليبيا.

– المطلوب من الدول سواء الأجنبية أو دول الجوار هو مساعدة ليبيا على إيجاد حل ليبي ليبي وليس فرض حلول على الليبيين. #ليبيا_برس (لقاء تلفزيوني)

2023-02-26 11:42:48

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