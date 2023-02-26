الناشط السياسي، حسام القماطي: – المجلس الرئاسي، فشل فشلا ذريعا في وضع الخطط وال

الناشط السياسي، حسام القماطي:

– المجلس الرئاسي، فشل فشلا ذريعا في وضع الخطط والبرامج، التي كان بإمكانها تحقيق المصالحة التي اضطلع بمسؤوليتها.

– حكومة الدبيبة، أيضاً أهملت تلك القضية، حيث تركت العديد من النازحين بالمدن الليبية بلا مأوى، وتركت مهجرين أيضاً خارج البلاد لا يستطيعون العودة لأسباب أمنية.

– حكومة الوحدة تركت إعادة إعمار المدن الليبية بعموم البلاد، خصوصاً بالجنوب، وأعلنت تبرعها بـ50 مليون دولار لإعمار المناطق التي تضررت من الزلزال بتركيا.

– عقد مؤتمر للمصالحة في ليبيا هو مجرد محاولة خجولة من الاتحاد الأفريقي لإيجاد دور له في الساحة الليبية عبر التنسيق مع المجلس الرئاسي.

– أرفض اختصار البعض للمصالحة؛ بالإفراج عن رموز النظام السابق، وتجاهل العديد من الأخطاء التي حدثت بالبلاد بعد 2011.

– استبعد قدرة المنظمة الأفريقية على تحقيق أي تقدم في هذا الملف، خصوصاً مع افتقادها لعوامل التأثير على صناع القرار بالمشهد الليبي، وحلفائهم الإقليميين والدوليين.

#ليبيا_24

2023-02-26 11:39:48

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