54 عضوًا بمجلس الدولة الاستشاري، يعلنون في بيان لهم رفضهم للتعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب.

البيان: فوجئنا بنشر التعديل في الجريدة الرسمية، ونحن في حالة انعقاد، ضاربًا عرض الحائط بنصوص الاتفاق السياسي في خطوة أحادية استباقية بعيدًا عن متطلبات المرحلة التوافقية.

– التعديل الدستوري لن يكتسب أي مشروعية دستورية لعدم إقراره من قبل المجلس الأعلى للدولة.

– لدينا اعتراض على إغفال التعديل إدراج شروط ترشح الرئيس، ومنحه صلاحيات واسعة.

– لدينا اعتراض على نص في المادة 29: “تعتبر الانتخابات البرلمان كأن لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية”.

– لدينا اعتراض على عدم تضمن التعديل إلزام لمجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة.

– الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري، فترحيلها لن يكون مجديًا، لذلك نرفض ما قام به مجلس النواب من إجراءات. #ليبيا_برس

2023-02-26 13:56:19

1677419779