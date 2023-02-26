صور|| العاملون بشركة الشرارة للخدمات النفطية ينتقدون في بيان لهم، قرار الدبيبة ب

صور|| العاملون بشركة الشرارة للخدمات النفطية ينتقدون في بيان لهم، قرار الدبيبة بتكليف شركة البريقة بتزويد محطات الوقود المتوقفة عن العمل، واصفين هذه الإجراءات بأنها “ظالمة” وتؤثر على عمل أكثر 110 موظف بالشركة.

البيان: ندين ونستنكر ما قام به المدعو إبراهيم أبوبريدعة رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط من إجراءات ظالمة ومخالفة للقانون.

– أدت هذه الإجراءات لإيقاف التزويد عن الشركة الشرعية بالمشتقات النفطية المختلفة وإعطائها الحق في ذلك إلى أطراف خارجية لا علاقة لها بذلك مما جعل المحطات التابعة للشركة ترفض التعامل معها.

– نتج عن هذا أزمة خانقة في توزيع الوقود مما دفع رئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية إلى إصدار منشور قاضي بتكليف شركة البريقة لتسويق النفط بتزويد كافة المحطات المتوقفة عن العمل.

– هذا المنشور سيؤثر سلباً على هذه المحطات وتبعيتها القانونية، ولم يأخذ في الاعتبار مصيرنا نحن العاملين بشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية المقدر عددنا بحوالي 1100 شخص، ولا يوجد لهم أي مورد رزق بخلاف مرتباتهم.

– إذ نحتسب الله في المدعو ابراهيم أبوبريدعة بصفته رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط ونؤكد على أننا لن نفرط في حقوقنا مهما حدث فإننا كلنا ثقة بالقضاء الليبي النزيه الذي أنصفنا في السابق وسينصفنا بإذن الله تعالى في إرجاع كافة حقوقنا كاملة دون نقصان وسيعيد الأمور إلى نصابه.

– نتيجة للمنشور الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية فقد استمر توقف مرتباتنا وكافة مزايانا وبناءً على ذلك فإننا نلتجئ إلى الدبيبة.

– نأمل بتدخله المباشر لإيجاد الحلول اللازمة والعاجلة للحفاظ على حقوقنا والمتمثلة في المرتبات والرعاية الصحية لنا ولأفراد أسرنا والذين يفوق عددنا (6000) شخص من مستخدمين وأفراد أسرهم خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك.

– نرفع الأمر إلى رئاسة الحكومة وكافة الجهات المسئولة بالدولة الليبية للتدخل بصورة عاجلة والوقوف وقفة حق لوضع الأمور في مسارها الصحيح والشرعي. #ليبيا_برس











2023-02-26 16:42:00

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