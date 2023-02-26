// العاملون بشركة الشرارة للخدمات النفطية ينتقدون في بيان لهم، قرار الدبيبة بتكل

📸// العاملون بشركة الشرارة للخدمات النفطية ينتقدون في بيان لهم، قرار الدبيبة بتكليف شركة البريقة بتزويد محطات الوقود المتوقفة عن العمل، واصفين هذه الإجراءات بأنها “ظالمة” وتؤثر على عمل أكثر 110 موظف بالشركة. #ليبيا_24











2023-02-26 17:20:05

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