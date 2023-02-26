عاجل

// العاملون بشركة الشرارة للخدمات النفطية ينتقدون في بيان لهم، قرار الدبيبة بتكل

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

📸// العاملون بشركة الشرارة للخدمات النفطية ينتقدون في بيان لهم، قرار الدبيبة بتكليف شركة البريقة بتزويد محطات الوقود المتوقفة عن العمل، واصفين هذه الإجراءات بأنها “ظالمة” وتؤثر على عمل أكثر 110 موظف بالشركة. #ليبيا_24





2023-02-26 17:20:05

1677432005

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك