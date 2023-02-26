عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة ينفي توقيعه على بيان الموافقة على تعديل الإ

عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة ينفي توقيعه على بيان الموافقة على تعديل الإعلان الدستوري.

جعودة: بيان الموافقة على التعديل الـ13 مزور ولم أشارك في أي بيان وورد اسمي تم دون استشارتي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)