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عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة ينفي توقيعه على بيان الموافقة على تعديل الإ

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة ينفي توقيعه على بيان الموافقة على تعديل الإعلان الدستوري.

جعودة: بيان الموافقة على التعديل الـ13 مزور ولم أشارك في أي بيان وورد اسمي تم دون استشارتي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-02-26 18:33:12

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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