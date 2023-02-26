#انفو_المرصد | ترميم واجهة كنيسة السيدة مريم ” سانتا ماريا ” الأثرية يتصدر وسائل التواصل .. هذا ما نعرفه عنها 👇🏻 #ليبيا
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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