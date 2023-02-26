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#انفو_المرصد | ترميم واجهة كنيسة السيدة مريم ” سانتا ماريا ” الأثرية يتصدر وسائل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#انفو_المرصد | ترميم واجهة كنيسة السيدة مريم ” سانتا ماريا ” الأثرية يتصدر وسائل التواصل .. هذا ما نعرفه عنها 👇🏻 #ليبيا




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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